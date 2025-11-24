Mais de 200 utentes com alta clínica continuam a ocupar cama nos hospitais da Madeira

O número de pessoas com alta clínica, sem necessidade de se manterem internadas para receberem qualquer tratamento, continua a ser significativo, nas unidades de saúde da Madeira.

De acordo com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, neste momento, serão "duzentas e tal pessoas" nesta condição, número que não tem sofrido grandes alterações.

Micaela Freitas, que participou esta manhã na cerimónia de reconhecimento aos serviços e profissionais envolvidos em dois projectos que foram recentemente premiados por entidades nacionais, salientou o potencial que esses mesmos projectos, particularmente o CAD - Projecto Cuidadores de Apoio ao Domicílio, têm na minimização desses impactos.

Nesse sentido, a governante enfatizou, aos jornalistas, o papel do CAD no apoio dado às famílias e a mais-valia que o mesmo representa para que essas pessoas possam regressar ao seu lar, com as melhores condições e apoio.