PS apoia medidas para minimizar prejuízos na agricultura

Sílvia Silva apoia as propostas do JPP para criar um apoio extraordinário para os produtores de banana e cana-de-açúcar devido aos prejuízos causados pelas intempéries.

A deputada socialista fez uma intervenção em que criticou as medidas "pontuais e muito burocráticas" que prejudicam os agricultores.

Sílvia Silva voltou a contestar a política agrícola do Governo Regional que acusa de ignorar um sector onde impõe medidas que impedem que os produtores tenham maiores ganhos e acedam a mais apoios.

A ausência de um seguro agrícola colectivo, diz, é culpa do governo e, no caso da banana, deixa claro que "o apoio não é caridade é justiça".