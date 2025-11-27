Célia promete transformar o PS numa “alternativa séria” e ‘pisca o olho’ ao JPP

Célia Pessegueiro candidata-se à presidência do PS-Madeira com dois objectivos fundamentais: “voltar a construir Partido com militantes e simpatizantes e preparar uma alternativa séria e credível que sirva todos os madeirenses e porto-santenses”. As ideias-chave do seu projecto de liderança foram apresentadas esta tarde, na sede partidária da Rua da Alfândega, sendo que no seu discurso fez uma espécie de ‘namoro’ ao JPP.

A candidata explicou o significado que atribui à expressão “construir Partido”. Quer dizer que “não há espaço para ajustes de contas”; o tempo é de unir e não afastar ou excluir militantes e simpatizantes; “criar um método de trabalho que reúna com frequência a direcção regional do partido, os autarcas, os dirigentes locais e os deputados dos vários parlamentos; promover a adesão de novos militantes e simpatizantes, começando o trabalho nos concelhos onde não temos estruturas de freguesia; “criar um novo Laboratório de Ideias, um espaço de debate entre diferentes actores da sociedade e especialistas nas mais diversas áreas, que seja uma porta aberta à entrada de novos protagonistas”; dar prioridade à acção das Mulheres Socialistas no combate às narrativas retrógradas que querem normalizar as desigualdades; “tudo fazer para a Juventude Socialista ser uma escola de formação política que combata os extremismos, medos e populismos que no passado alimentaram e fizeram chegar ao poder partidos fascistas”; e “unir todos os socialistas no combate político e na construção de alternativa de futuro para a Madeira”.

Quanto ao objectivo da preparação de uma alternativa séria, Célia Pessegueiro pretende que o projecto do PS não seja apenas de oposição, mas que “ofereça soluções concretas para os problemas com que o cidadão comum se vê hoje confrontado”, em áres como habitação, saúde e transportes públicos. Preconiza ainda uma alternativa que “valorize o trabalho dos agricultores e pescadores, que crie igualdade de oportunidades e dê estabilidade aos jovens que aqui querem Construir Futuro”. “Uma alternativa que seja capaz de unir competências, atrair quadros e apresentar um programa sólido, exequível e transformador para as próximas décadas. O PS tem condições e tem vontade de construir uma alternativa com todos”, adiantou a candidata.

Célia Pessegueiro apontou o PS e o JPP como “os partidos que querem romper com 50 anos de governo do PSD e fazer uma mudança política na Madeira”, ao passo que CDS, PAN, IL e Chega “querem que tudo continue na mesma”. Para sustentar a sua visão, recordou um episódio do ano passado: “Em 2024, numas eleições depois da queda do governo devido a questões judiciais, o PSD não conseguia a maioria mesmo com o apoio do CDS, e juntaram-se a eles o PAN, a IL e o Chega com apoio parlamentar. Para quê? Não apenas para manter o PSD no poder. Juntaram-se todos para que o PS e o JPP não formassem governo”.