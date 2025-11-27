A cozinha e o roupeiro dos seus sonhos, feitos à medida

Já imaginou ter em sua casa a cozinha ou o roupeiro com que sempre sonhou? Pois bem, na Casa Santo António é possível. Os móveis feitos à medida são a escolha certa para transformar o seu espaço à medida dos seus sonhos e a Casa Santo António dispõe desse serviço.

Ao optar por uma cozinha por medida, tem total liberdade de escolha no formato aos materiais, nas cores e tipo de acabamento. Na selecção dos materiais, pode optar pela qualidade e resistência que melhor sirvam o seu propósito, garantindo durabilidade e reduzindo o desgaste ao longo do tempo.

Os roupeiros por medida também permitem aproveitar cada centímetro do espaço, combinando estética e organização. Seja embutido, de canto ou de parede inteira, cada roupeiro é desenhado para se ajustar às dimensões da divisão e ao seu gosto pessoal. Pode escolher o tipo de portas, o interior, a iluminação e os acabamentos, tudo para que o resultado seja tão prático quanto bonito.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

