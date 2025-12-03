Funchal mantém alta no arrendamento, apesar da quebra no resto da Madeira

Com os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira a desceram 0,8% em Novembro face ao mesmo mês do ano anterior, segundo o índice de preços do idealista, divulgado esta manhã, arrendar casa na capital madeirense segue tendência inversa, aumentando 3,4%. Assim, na região, arrendar casa "tinha um custo de 14,9 euros por metro quadrado (euros/m2) no final de novembro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já a variação trimestral foi de -0,7%", enquanto no Funchal, "o preço do arrendamento por metro quadrado a situar-se em 16 euros. Já nos últimos 3 meses, os preços subiram 6%", destaca.

Este crescimento segue, ainda que menos intenso, o que se passa a nível nacional, onde "o preço do arrendamento da habitação subiu 5,7% nos últimos doze meses, situando-se em 17 euros/m2", refere o portal imobiliário.

Assim, "o preço das casas para arrendar aumentou em 15 das 17 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, manteve-se estável em Évora (0,3%) e desceu em duas cidades: Bragança (-5,8%) e Castelo Branco (-0,9%). Entre as cidades com subida de preços, destacaram-se Ponta Delgada (15,9%), Viseu (12,8%), Leiria (10,8%), Viana do Castelo (10,8%), Santarém (8,4%), Faro (7%), Coimbra (5,7%) e Setúbal (5,1%). Também se registaram aumentos no Funchal (4,8%), Braga (4,7%), Vila Real (4,7%), Aveiro (4,2%), Lisboa (2%) e Porto (1,3%)", aponta.

Quanto ao valor, "Lisboa mantém-se como a cidade mais cara para arrendar casa, com 22,4 euros/m2, seguida do Porto (17,8 euros/m2), Funchal (16 euros/m2) e Faro (14,6 euros/m2). Logo depois está Setúbal (13 euros/m2), Ponta Delgada (12 euros/m2), Coimbra (11,8 euros/m2), Évora (11,7 euros/m2) e Aveiro (11,7 euros/m2). No segmento intermédio encontram-se Braga (10,2 euros/m2), Viana do Castelo (9,2 euros/m2), Leiria (9 euros/m2) e Santarém (8,9 euros/m2). As capitais mais económicas continuam a ser Viseu (7,9 euros/m2), Vila Real (7,4 euros/m2) e Castelo Branco (6,8 euros/m2), além de Bragança (6 euros/m2)", resume.

Por distritos (20) e ilhas analisados (das duas regiões autónomas), "os preços das casas para arrendar subiram em 19 e mantiveram-se estáveis na ilha da Madeira (-0,5%). As maiores subidas anuais registaram-se em Beja (16,1%), Guarda (14,9%), Castelo Branco (14,1%), Viana do Castelo (13,1%), ilha de São Miguel (11,3%), Portalegre (10,8%), Santarém (9,4%), Faro (9,3%), Vila Real (8,3%), Coimbra (8,1%) e Viseu (8,1%). Seguem-se aumentos em Leiria (6,9%), Aveiro (6,2%), Braga (5,6%), Setúbal (5,3%), Évora (4,2%), Lisboa (2,7%), Porto (1,7%) e Bragança (0,6%)".

Contudo, por preços, "no ranking dos distritos e ilhas mais caros para arrendar casa, Lisboa lidera com 20,5 euros/m2, seguida do Porto (15,8 euros/m2), Faro (15,6 euros/m2), ilha da Madeira (15 euros/m2), Setúbal (14,1 euros/m2), Coimbra (11,3 euros/m2), ilha de São Miguel (11,3 euros/m2), Évora (10,8 euros/m2), Beja (10,2 euros/m2), Aveiro (10,2 euros/m2) e Braga (10,2 euros/m2). Logo depois surgem Leiria (10,1 euros/m2) e Viana do Castelo (9,6 euros/m2). Entre os mercados mais acessíveis encontram-se Santarém (8,9 euros/m2), Castelo Branco (8,1%), Vila Real (8 euros/m2), Viseu (7,8 euros/m2), Portalegre (7,7 euros/m2), Guarda (6,9 euros/m2) e Bragança (5,7 euros/m2)", acrescenta.

Por fim, diz o idealista que "os preços das casas para arrendar subiram em seis das sete regiões portuguesas, registando-se apenas uma descida na Região Autónoma da Madeira (-0,8%). As maiores subidas anuais verificaram-se no Alentejo (9,8%), seguido do Algarve (9,3%), Centro (8%), Região Autónoma dos Açores (7,4%), Área Metropolitana de Lisboa (2,7%) e Norte (1,4%)". E conclui: "A Área Metropolitana de Lisboa mantém-se como a região mais cara do país para arrendar casa, com 19,8 euros/m2, seguida do Algarve (15,6 euros/m2), da Região Autónoma da Madeira (14,9 euros/m2) e do Norte (14,4 euros/m2). Com valores mais acessíveis surgem o Alentejo (11,3 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (10,3 euros/m2) e o Centro (10 euros/m2), que continua entre as zonas mais económicas para arrendar casa em Portugal."