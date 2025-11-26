Israel confirma que restos mortais entregues por Hamas são de Dror Or

O gabinete do primeiro-ministro de Israel confirmou hoje que o corpo entregue, na terça-feira à noite, pelo Hamas, no âmbito do acordo de cessar-fogo, pertence ao refém israelita Dror Or.

Após o processo de identificação realizado pelo centro nacional de medicina legal, os representantes do Exército "informaram a família do refém morto, Dror Or, que o seu ente querido tinha sido repatriado para Israel", lê-se num comunicado do gabinete de Benjamin Netanyahu.

Dror Or, chefe de cozinha e queijeiro, foi morto no kibutz Be'eri, em 07 de outubro de 2023, aos 48 anos, durante o ataque do Hamas e dos aliados contra Israel, tendo o corpo sido levado para Nuseirat, em Gaza, segundo a Jihad Islâmica, avança a imprensa israelita.

A esposa de Or, Yonat, também foi assassinada durante o ataque em Be'eri, e os seus filhos mais novos, Noam e Alma, foram sequestrados vivos e posteriormente devolvidos num acordo de cessar-fogo há dois anos, em 25 de novembro de 2023.

Com o regresso destes restos mortais, permanecem em Gaza dois corpos de reféns dos ataques de 07 de outubro: o de um cidadão israelita e o de um nacional tailandês.