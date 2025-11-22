Bolsonaro assume quebra de pulseira electrónica por "curiosidade"

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi colocado ontem em prisão preventiva, assumiu às autoridades ter utilizado um soldador para manipular a pulseira eletrónica por "curiosidade".

"Eu meti o ferro quente aí. Curiosidade", disse Bolsonaro, de acordo com um vídeo gravado por uma agente e divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo em causa é possível verificar a danificação da pulseira eletrónica causada por queimaduras.

De acordo com o relatório pericial, a pulseira que estava apertada ao tornozelo do ex-Presidente com o dispositivo "não apresentava danos" estruturais, embora tenha sido necessário substituí-la por outra.

OUÇA momento em que Bolsonaro admite que tentou violar tornozeleira eletrônica com 'ferro quente'

Entretanto, o juiz do STF Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas à defesa de Bolsonaro para explicar o comportamento do seu cliente.

O ex-chefe de Estado, condenado em setembro a mais 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi preso preventivamente hoje de manhã na sua residência em Brasília.

"Constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira [pulseira] eletrónica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", indicou o juiz, citando a proximidade da residência de Bolsonaro com embaixadas estrangeiras.

STF divulga imagens da tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro com sinais claros de tentativa de rompimento. Nas imagens, uma diretora da Secretaria de Administração Penitenciária do DF faz vistoria no equipamento.

Bolsonaro encontra-se desde as 06:30 horas locais numa sala da sede da Polícia Federal em Brasília, onde contará com casa de banho privativa, televisão e ar condicionado, segundo meios de comunicação locais.

Condenado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro ficará sob custódia num quarto de cerca de doze metros quadrados e terá à sua disposição assistência médica 24 horas por dia devido aos seus recorrentes problemas de saúde, de acordo com a decisão do STF.

Esse espaço reservado é conhecido como "Sala de Estado" e está adaptado para acolher autoridades, bem como personalidades públicas, segundo o jornal Folha de São Paulo.

O ex-Presidente só poderá receber visitas com autorização judicial prévia e terá audiência de custódia no domingo.

Na terça-feira, o STF divulgou o documento que rejeita os primeiros recursos apresentados pelo ex-Presidente e que oficializa a sua condenação a 27 anos e três meses por ter sido considerado culpado, entre outros crimes, de tentativa violenta de abolição do Estado de direito democrático e golpe de Estado na sequência das eleições de 2022, que perdeu para Lula da Silva.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrónico, pelo que o prazo para os últimos recursos do antigo chefe de Estado (2019-2022) se aproxima do fim, uma vez que as defesas têm até domingo, dia 23 de novembro, para apresentar recurso.

Com a publicação do documento, a defesa poderá tentar um novo recurso, embora sabendo que poderá ser rejeitado automaticamente.

Em 11 de setembro, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, após uma maioria no Supremo Tribunal Federal ter declarado o ex-Presidente culpado por tentativa violenta de abolição do Estado de direito democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.