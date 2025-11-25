Juiz Alexandre de Moraes ordena início da pena de prisão de Jair Bolsonaro

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Alexandre de Moraes determinou hoje o início da pena de prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses", lê-se na decisão divulgada pelo STF.

"Expeça-se o mandado de prisão, que deverá ser cumprido na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (...) onde se encontra custodiado em virtude de prisão preventiva", acrescenta-se.