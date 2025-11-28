Zelensky demite chefe de gabinete após buscas anti-corrupção em Kiev

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a demissão do chefe de gabinete e principal negociador Andrii Yermak, após buscas realizadas pelas autoridades anticorrupção à sua residência no complexo presidencial.

Yermak, figura central na estrutura do poder em Kiev e principal negociador da Ucrânia nas conversações de paz com a Rússia e os Estados Unidos, confirmou que o seu apartamento foi alvo de uma operação policial ao início da manhã, conduzida pelo Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia e pela Procuradoria Especializada Anticorrupção, que lideram uma investigação sobre um escândalo no setor energético.