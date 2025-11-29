170 cavalos ao serviço do seu negócio com o Fiat Talento

No stand do Megamotor, a oferta não se limita às viaturas para o dia-a-dia. Para quem vive do transporte de mercadorias e precisa de um veículo prático e preparado para o serviço, esta semana destacamos o Fiat Talento de 2020, equipado com caixa isotérmica de excelentes dimensões.

A viatura está equipada com motor 2.0 diesel de 170 cavalos e caixa manual de seis velocidades. De fábrica, inclui ar condicionado, Bluetooth, retrovisores elétricos, fecho centralizado com comando, imobilizador eletrónico, regulador de velocidade e volante multifunções.

Pintando em branco, conta com cerca de 130 mil quilómetros e apresenta-se como um ligeiro de mercadorias, ideal para quem necessita de transporte condicionado ou opera na área alimentar e logística.

Ver Galeria

Este veículo pode ser adquirido por 18 900 euros a pronto pagamento, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo). Existe ainda possibilidade de financiamento desde 255,18 euros/mês, sem entrada inicial. E, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida. *

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.