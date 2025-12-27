Escândalo de alegada corrupção descoberto no parlamento da Ucrânia

A agência anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a procuradoria adjunta (SAPO) anunciaram hoje que descobriram uma trama de compra de votos no parlamento nacional em que estavam envolvidos vários deputados no ativo, sem divulgar nomes.

"Após uma operação encoberta, a NABU e a SAPO descobriram um grupo organizado que incluía deputados em exercício", anunciou a NABU no Telegram.

"Segundo a investigação, os membros do grupo recebiam sistematicamente benefícios ilegais pelo voto na Assembleia Suprema da Ucrânia", acrescentou a NABU, que dará mais detalhes em breve.

As duas agências têm a missão prioritária de descobrir o mais mínimo escândalo de corrupção que possa pôr em perigo o compromisso do Governo ucraniano para combater este tipo de delitos.

O penúltimo afetou diretamente o Governo de Volodymyr Zelensky, quando o empresário Timur Mindich, se serviu da estreita relação com destacados responsáveis, como o secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, para conseguir "importantes somas de dinheiro", através de contratos públicos.

Trata-se do maior escândalo de corrupção no Governo ucraniano desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, apesar de durante este período se terem descoberto outras tramas como a que implicou o Ministério da Defesa, em 2023.