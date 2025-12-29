CDS critica aumento indiscriminado dos apoios

O deputado do CDS na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Armando Santos, anunciou a abstenção do partido na votação do Orçamento Municipal, justificando a posição com discordâncias em relação a algumas das opções tomadas pelo executivo.

Apesar de reconhecer como positivo o aumento significativo do valor nominal do Orçamento, Armando Santos alertou para o crescimento generalizado dos apoios municipais, considerando que a política seguida não distingue adequadamente quem realmente necessita. “O princípio do CDS é apoiar quem precisa, e não toda a gente. Não faz muito sentido aumentar apoios de forma indiscriminada, seja nas escolas ou noutras áreas”, afirmou.

O deputado centrista criticou ainda a manutenção de uma participação reduzida no IRS, sublinhando que, ao contrário da maioria dos municípios, Câmara de Lobos não devolve aos munícipes os cinco por cento máximos permitidos por lei. Na sua perspectiva, essa opção seria mais justa e teria um impacto transversal junto das famílias. “Era mais importante beneficiar todos de forma igual do que distribuir apoios sectoriais de forma indiscriminada”, defendeu.

Face a estas reservas, Armando Santos confirmou que o CDS opta pela abstenção, deixando claro que não se trata de um voto de rejeição total ao Orçamento, mas de uma posição crítica relativamente a medidas que considera afastadas daquilo que o partido defende para o concelho.