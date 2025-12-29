Bilhética integrada com Cartão de Cidadão concluída na segunda metade de 2027

A bilhética integrada com Cartão de Cidadão, que visa simplificar e unificar o acesso aos transportes públicos, permitindo usar diversos modos de transporte com uma só identificação, estará concluída na segunda metade de 2027.

A informação consta do Plano de Ação da Estratégia Digital Nacional (EDN) para 2026-2027, aprovada por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 214/2025, hoje publicada em Diário da República.

Entre as ações para a bilhética integrada está o lançamento de um piloto para testar o modelo de operação e expandir o projeto a mais operadores, reforçando a componente digital, como carregamento e consulta de saldos, associação de IBAN ou cartões via 'app' gov.pt, e integração tarifária entre operadores regionais, segundo o Governo.

O projeto arrancou este semestre e conta estar finalizado na segunda metade de 2027.

O objetivo é simplificar e unificar o acesso aos transportes públicos, permitindo usar diversos modos de transporte com uma só identificação (física - cartão de cidadão ou digital - app gov.pt).

A Carteira Digital do Edifício, que visa reunir num único local toda a informação relevante de um imóvel (certidões, certificados energéticos, licenças urbanísticas, dados fiscais, registos prediais), arranca no primeiro semestre de 2026 e estará concluída até final de junho de 2027.