Polícia russa detém 70 cidadãos em São Petersburgo por rezarem por Zelensky

As forças de segurança russas detiveram em São Petersburgo cerca de 70 membros de uma seita religiosa que dedicavam as suas orações ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ao exército ucraniano, informou ontem o portal de notícias independente Holod.

Na sexta-feira, a polícia invadiu uma reunião da organização religiosa pró-iraquiana Escola do Princípio Unificado e deteve cerca de 70 participantes, acusando-os de difundir informações falsas sobre as Forças Armadas da Rússia, refere aquele portal, citado pela agência espanhola EFE.

A organização era composta na sua maioria por professores e docentes de escolas de diversas regiões da Rússia, embora a maioria fosse residente de São Petersburgo.

Segundo os meios de comunicação social russos, os líderes da seita promoveram ideias contrárias à posição oficial russa sobre o conflito com a Ucrânia e denegriram os soldados russos e os cidadãos que os apoiavam.

Além disso, também rezavam para que os cidadãos russos não sejam mobilizados para a guerra, assim como pelo exército ucraniano e pelo seu presidente.

Os membros da seita eram obrigados a revelar a sua posição contra a guerra às suas famílias.

Os presos enfrentam penas até 10 anos de prisão.

A seita religiosa, cujas práticas eram baseadas na ortodoxia cristã mas incorporavam rituais esotéricos e místicos, foi fundada na Ucrânia.