Porto-santenses querem um 2026 com saúde, com esperança e bom turismo

Os porto-santenses esperam um ano de 2026 com saúde e esperança numa vida melhor e que o turismo continue no bom caminho, ao mesmo tempo que pedem melhores transportes.

Nuno Correia, empresário na área da restauração, disse esperar um ano novo "igual ou melhor do que 2025", com apelos a que se tente "vender o Porto Santo melhor principalmente no Inverno, o que será não só seria bom, mas fundamental para ilha do Porto Santo".

Já Sérgio Vasconcelos, funcionário público, disse ao DIARIO esperar que "o ano de 2026 seja muito bom para todos, com paz e alegra para todas as famílias". No que respeita ao turismo, reconheceu ser "muito importante para ilha" e, por conseguinte, "muito importante para os porto-santenses".

O também funcionário público Altino Silva disse esperar "um ano com dificuldades". "Vamos passar por situações boas e menos boas, mas vamos lutar e vamos vencer essas mesmas dificuldades", apontou. Quanto ao turismo, o mesmo adiantou ao DIÁRIO que "vai continuar a ser bom", mas ressalvou ser bom "que os transportes melhorem, porque é sempre o nosso principal problema".

Na ilha dourada não vai faltar fogo, alegria e muita animação. Unidades hoteleiras quase nos 50%.

Para assinalar a passagem do ano, a ilha dourada vai ter fogo-de-artificio como sempre, no Cais Velho da cidade e no Miradouro da Portela. A par disso, as últimas horas de 2025 e as primeiras de 2026 vão contar com animação, no centro da cidade, pela cantora Sónia Soares e Dj Michael.

Muitos dos restaurantes abertos vão contar com um menu especial para a noite da passagem de ano, contando alguns com animação própria. Também os bares vão disponibilizar várias propostas de animação, com cantores e dj's.

Nas unidades hoteleiras que estão abertas não vão faltar motivos para festejar. O hotel Colombos Navigator vai apostar forte no jantar do final da passagem do ano, com inúmeros pratos e muita animação na ementa.

O Hotel Porto Santo tem também um menu especial para a noite de fim de ano. É uma unidade hoteleira que faz parte da história da ilha e pela qual os locais têm sempre um grande carinho.

Embora o Hotel Vila Baleira esteja fechado para remodelação, o grupo dispõe de outras duas unidades na ilha dourada, 'O Suites' e 'VíIllage', que têm um cartaz alusivo à passagem de ano, que inclui animação.

Embora esta não seja considerada um período alto na hotelaria do Porto Santo, os hotéis estão com uma ocupação entre os 40 e os 50%, com a nota de que, a cada ano, são mais os madeirenses a escolher passar a última noite do ano na Ilha Dourada.