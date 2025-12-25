Alemão detido em Lisboa suspeito de matar família em Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, no distrito de Lisboa, um cidadão alemão de 19 anos suspeito de um triplo homicídio ocorrido na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. A detenção aconteceu no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciárias alemãs, na sequência de um intenso trabalho de cooperação internacional e de análise de informação por parte das equipas da PJ.

Segundo a investigação em curso, os factos terão ocorrido na madrugada de terça-feira, em circunstâncias ainda por apurar. O suspeito, alegadamente, terá assassinado com recurso a arma branca o seu pai, a esposa deste e a sua enteada. Após os homicídios, terá viajado, ainda na terça-feira, para Portugal.

Após tomar conhecimento dos factos, as autoridades alemãs emitiram de imediato o mandado de detenção europeu, que serviu de base para a intervenção da Polícia Judiciária portuguesa.

As equipas da PJ realizaram diligências tendentes à recolha de informação adicional sobre o paradeiro do suspeito, conseguindo localizá-lo hoje numa unidade hoteleira em Lisboa, onde foi detido.

A Polícia Judiciária encontra-se a actuar em estreita articulação com as autoridades alemãs e com a congénere de Cabo Verde, garantindo que todas as medidas legais e processuais sejam cumpridas no processo de extradição e investigação.

O detido será apresentado ao tribunal de turno dentro do prazo legal, para que seja decidido o tipo de medida de coacção a aplicar.