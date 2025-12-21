'Natal na Praça' leva turistas e locais ao Mercado dos Lavradores

A Praça do Peixe, no Mercado dos Lavradores, durante o dia de hoje, reafirmou o seu estatuto como o coração das festividades na capital madeirense, ao acolher a última jornada da 11.ª edição do ‘Natal na Praça’.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, transformou a emblemática Praça do Peixe num cenário vibrante onde a tradição e a inovação se cruzaram, registando uma adesão massiva de público que encheu o recinto entre as 9 horas e está aberto até as 20 horas.

O ambiente é de autêntico convívio natalício, marcado pelos visitantes que exploram as diversas bancas num espaço decorado de acordo com a quadra festiva.

Durante o período da manhã, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, visitou todas as barracas expostas.

Este último domingo é dedicado à temática das Feiras Temáticas, apresentando uma oferta variada que abrangeu desde a moda e decoração até à pintura, artesanato, antiguidades e gastronomia.

O evento decorreu nos dias 7, 14 e hoje, 21 de Dezembro, e no total, estiveram presentes 131 marcas, seleccionadas a partir de um recorde de 180 candidaturas, o que representou um aumento de 9% na procura em relação ao ano anterior.