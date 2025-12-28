Turista sente-se mal em embarcação turística
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta tarde, para socorrer um turista de nacionalidade húngara, com cerca de 70 anos, que se sentiu mal numa embarcação turística.
A corporação mobilizou uma ambulância até à zona do Cais 8, onde os elementos da corporação procederam aos primeiros socorros da vítima.
Posteriormente foi realizado o seu transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.
