60 846 condutores fiscalizados pela GNR na Operação Natal e Ano Novo 2025/2026

No período entre as 00h00 do dia 18 de Dezembro de 2025, e as 23h59 do dia de ontem, 25 de dezembro de 2025, no âmbito da Operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou os seguintes dados operacionais, em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados na prevenção da criminalidade, no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para garantir o decorrer das festividades e as deslocações de pessoas em segurança, nomeadamente:

60 846 condutores fiscalizados, dos quais, 485 conduziam com excesso de álcool e, destes, 279 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 89 pessoas por conduzirem sem habilitação legal;