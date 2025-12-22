CMF prolonga até 31 de Dezembro prazo do Vale Educação

A Câmara Municipal do Funchal informa que o prazo de utilização do Vale Educação, atribuído no âmbito do Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar no ano lectivo 2025/2026, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025.

Esta decisão visa garantir que todos os munícipes com apoio autorizado possam usufruir do apoio, tendo em conta a adaptação ao novo modelo de utilização através do Cartão do Munícipe.

Os vales podem ser utilizados nas papelarias aderentes…

Para mais informações contacte o site: https://cartaodomunicipe.funchal.pt/inicio