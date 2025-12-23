Presidenciais, desemprego e acontecimentos do ano em destaque nos jornais nacionais
Bom dia. Entre os principais títulos dos jornais nacionais desta terça-feira, 23 de Dezembro, destaca-se o "último duelo" das presidenciais entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, assim como o resultado de uma sondagem que coloca cinco candidatos com um pé na segunda volta.
Destaque ainda para o recuo do desemprego este ano e, por fim, alguns dos jornais já começam a dar conta dos acontecimentos do ano: 'Nova' lei apertou regras para imigrantes, o apagão de Abril e as tarifas internacionais.
Público:
- "Estão a aumentar listas de espera para primeiras consultas de fertilidade"
- "Presidenciais. Gouveia e Melo e Marques Mendes travam último duelo sobre 'negócios' e 'desespero'"
- "Justiça. Tribunal obriga Chega a retirar cartazes sobre ciganos"
- "EUA. A guerra da direita radical contra a Wikipedia"
- "Agência do Ambiente. Chumbadas alterações à linha do TGV em Gaia e no Porto"
- "Vieira Lopes. 'Seria útil recomeçar a negociação' sobre as leis laborais"
- "Balanço de 2025. 'Nova' lei apertou regras para imigrantes, mas não para quem os contrata"
- "A receita do meu Natal. O 'chef' André Serra, a tia Carla e o bacalhau 'com azeite a estalar'"
Diário de Notícias:
- "Administradores da TAP arriscam património próprio e pena de prisão"
- "Decisões. Pacote laboral e Lei da Nacionalidade já serão avaliados pelo próximo Presidente"
- "Extremadura. Revés para Sánchez e vitória agridoce para Feijóo. 'Fica claro que não há governo de direita sem o Vox'"
- "Negócio. EDPR fecha contrato de venda de energia solar nos EUA"
- "Estatística. Desemprego recua 7,2% num ano, para quase 300 mil inscritos"
- "França. Lecornu evita 'shutdown' à francesa, mas orçamento fica para janeiro"
- "Música. Ana Deus analisa 'Arca' como disco que mais idealizou dos Três Tristes Tigres"
- "Investimento do Governo. Contratos-programa de apoio aos atletas assinados no Comité Olímpico"
Jornal de Notícias:
- "Há cinco candidatos com um pé na segunda volta. Marques Mendes 20,7%. António José Seguro 19,9%. André Ventura 19,1%. Gouveia e Melo 15,0%. Cotrim Figueiredo 14,9%"
- "Alverca 0 -- F.C. Porto 3. Benfica 1 -- Famalicão 0. O génio de Borja e a eficácia de Pavlidis"
- "Natal. Descida no preço do azeite compensa subida no bacalhau, peru e ovos"
- "Candidato do Chega filma abusos a menores na escola de equitação"
- "Academia de notícias. A realidade das cidades que resistem ao silêncio"
- "Porto e Gaia. Ambiente chumba alterações na ponte e estação para TGV"
- "Coimbra. Construção de uma nova maternidade deve iniciar-se até junho"
Correio da Manhã:
- "Jovem assassinado em guerra de tráfico. PJ caça homicida mais de dois meses após o crime"
- "Benfica não desiste do sonho do título"
- "Dragão soma e segue"
- "Candidato do Chega detido por pedofilia"
- "Gouveia e Melo lança insinuações sobre negócios de Marques Mendes"
- "Rui Borges ataca críticos"
Negócios:
- "Um ano de sobressaltos. Personalidade nacional [Luís Montenegro]. Personalidade internacional [Donald Trump]"
- "Apagão - Acontecimento nacional. Tarifas - Acontecimento internacional"
- "Elétricos. Tesla encaixa Model 3 no 'cheque' do Governo"
- "Sondagem. AD, Chega e PS reforçam, mas empate mantém-se"
- "Poupança. Portugueses não querem preocupar-se com dinheiro"
O Jornal Económico:
- "Quer um carro elétrico? Concurso começa já dia 29"
- "EDP Renováveis fecha mais um negócio nos EUA"
- "Trump converte indultos presidenciais em lucro para os lobistas"
- "Equipa do FC Porto lidera valorização esta época e atinge os 407,8 milhões"
- "Os grandes negócios na Edição Especial de Natal"
- "Semapa. Vem aí um dividendo extra? Analistas avisam que há outro caminho"
- "Como os minerais alimentam máquina de guerra em vez de ajudar o ambiente"
- "Greves e confusão nos aeroportos dão clientes à Flexibus"
- "Taxas de juro batem recorde de 30 anos no Japão. E então?"
- "Campanha de pub das Havaianas sofre boicote ideológico"
O Jogo:
- "Borjada. Extremo bisou na vitória portista que fechou com um fantástico golo. Alverca 0 -- FC Porto 3"
- "Farioli. 'Os jogadores vão ter uns dias em família e, quando voltarem, vão à balança'"
- "Borja Sainz. 'Estivemos à altura do que somos'"
- "Benfica 1 -- Famalicão 0. Prova dos nove"
- "Mourinho. 'De meteorologia sou fraco. Foi óbvio'"
- "Miguel Ribeiro. 'Assistimos a uma réplica do ciclone dos Açores'"
- "V. Guimarães -- Sporting. Rui Borges abordou a arbitragem no encontro com o Santa Clara. 'Não entro no discurso do ódio'"
- "Rodrigo Ribeiro nos convocados"
- "Luís Pinto. 'Não preparámos um jogo analisando o árbitro'"
A Bola:
- "Benfica 1 -- Famalicão 0. Firmeza. Encarnados não foram brilhantes mas tiveram consistência suficiente para segurar vitória"
- "'Foi uma réplica do ciclone dos Açores'. Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, revoltado com lance que decidiu a partida"
- "Pavlidis marcou de grande penalidade aos 34 minutos após revisão solicitada pelo VAR"
- "Alverca 0 -- FC Porto 3. Líder vai formoso e seguro"
- "Borja Sainz bisa em nova demonstração de força dos dragões"
- "Farioli, cauteloso, garante que 'não há tempo para fazer cálculo'"
- "Sporting. Rui Borges irritado com penálti nos Açores. 'Faltam-me ao respeito e eu sou tudo menos mentiroso'"
- "Geovany Quenda foi operado, em Londres, e só volta em março"
- "Modalidades. Patrícia Batista e Afonso Santos. Campeões europeus de remo de mar"
Record:
- "Cinquentão. Pavlidis chega aos 50 golos pelas águias com penálti decisivo"
- "'Falta de respeito pelo Sporting e por mim'. Rui Borges critica discurso dos rivais"
- "Borja abriu e fechou novo êxito. Dragões triunfam sem sobressaltos"