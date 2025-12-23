Presidenciais, desemprego e acontecimentos do ano em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Entre os principais títulos dos jornais nacionais desta terça-feira, 23 de Dezembro, destaca-se o "último duelo" das presidenciais entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, assim como o resultado de uma sondagem que coloca cinco candidatos com um pé na segunda volta.

Destaque ainda para o recuo do desemprego este ano e, por fim, alguns dos jornais já começam a dar conta dos acontecimentos do ano: 'Nova' lei apertou regras para imigrantes, o apagão de Abril e as tarifas internacionais.

Público:

- "Estão a aumentar listas de espera para primeiras consultas de fertilidade"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo e Marques Mendes travam último duelo sobre 'negócios' e 'desespero'"

- "Justiça. Tribunal obriga Chega a retirar cartazes sobre ciganos"

- "EUA. A guerra da direita radical contra a Wikipedia"

- "Agência do Ambiente. Chumbadas alterações à linha do TGV em Gaia e no Porto"

- "Vieira Lopes. 'Seria útil recomeçar a negociação' sobre as leis laborais"

- "Balanço de 2025. 'Nova' lei apertou regras para imigrantes, mas não para quem os contrata"

- "A receita do meu Natal. O 'chef' André Serra, a tia Carla e o bacalhau 'com azeite a estalar'"

Diário de Notícias:

- "Administradores da TAP arriscam património próprio e pena de prisão"

- "Decisões. Pacote laboral e Lei da Nacionalidade já serão avaliados pelo próximo Presidente"

- "Extremadura. Revés para Sánchez e vitória agridoce para Feijóo. 'Fica claro que não há governo de direita sem o Vox'"

- "Negócio. EDPR fecha contrato de venda de energia solar nos EUA"

- "Estatística. Desemprego recua 7,2% num ano, para quase 300 mil inscritos"

- "França. Lecornu evita 'shutdown' à francesa, mas orçamento fica para janeiro"

- "Música. Ana Deus analisa 'Arca' como disco que mais idealizou dos Três Tristes Tigres"

- "Investimento do Governo. Contratos-programa de apoio aos atletas assinados no Comité Olímpico"

Jornal de Notícias:

- "Há cinco candidatos com um pé na segunda volta. Marques Mendes 20,7%. António José Seguro 19,9%. André Ventura 19,1%. Gouveia e Melo 15,0%. Cotrim Figueiredo 14,9%"

- "Alverca 0 -- F.C. Porto 3. Benfica 1 -- Famalicão 0. O génio de Borja e a eficácia de Pavlidis"

- "Natal. Descida no preço do azeite compensa subida no bacalhau, peru e ovos"

- "Candidato do Chega filma abusos a menores na escola de equitação"

- "Academia de notícias. A realidade das cidades que resistem ao silêncio"

- "Porto e Gaia. Ambiente chumba alterações na ponte e estação para TGV"

- "Coimbra. Construção de uma nova maternidade deve iniciar-se até junho"

Correio da Manhã:

- "Jovem assassinado em guerra de tráfico. PJ caça homicida mais de dois meses após o crime"

- "Benfica não desiste do sonho do título"

- "Dragão soma e segue"

- "Candidato do Chega detido por pedofilia"

- "Gouveia e Melo lança insinuações sobre negócios de Marques Mendes"

- "Rui Borges ataca críticos"

Negócios:

- "Um ano de sobressaltos. Personalidade nacional [Luís Montenegro]. Personalidade internacional [Donald Trump]"

- "Apagão - Acontecimento nacional. Tarifas - Acontecimento internacional"

- "Elétricos. Tesla encaixa Model 3 no 'cheque' do Governo"

- "Sondagem. AD, Chega e PS reforçam, mas empate mantém-se"

- "Poupança. Portugueses não querem preocupar-se com dinheiro"

O Jornal Económico:

- "Quer um carro elétrico? Concurso começa já dia 29"

- "EDP Renováveis fecha mais um negócio nos EUA"

- "Trump converte indultos presidenciais em lucro para os lobistas"

- "Equipa do FC Porto lidera valorização esta época e atinge os 407,8 milhões"

- "Os grandes negócios na Edição Especial de Natal"

- "Semapa. Vem aí um dividendo extra? Analistas avisam que há outro caminho"

- "Como os minerais alimentam máquina de guerra em vez de ajudar o ambiente"

- "Greves e confusão nos aeroportos dão clientes à Flexibus"

- "Taxas de juro batem recorde de 30 anos no Japão. E então?"

- "Campanha de pub das Havaianas sofre boicote ideológico"

O Jogo:

- "Borjada. Extremo bisou na vitória portista que fechou com um fantástico golo. Alverca 0 -- FC Porto 3"

- "Farioli. 'Os jogadores vão ter uns dias em família e, quando voltarem, vão à balança'"

- "Borja Sainz. 'Estivemos à altura do que somos'"

- "Benfica 1 -- Famalicão 0. Prova dos nove"

- "Mourinho. 'De meteorologia sou fraco. Foi óbvio'"

- "Miguel Ribeiro. 'Assistimos a uma réplica do ciclone dos Açores'"

- "V. Guimarães -- Sporting. Rui Borges abordou a arbitragem no encontro com o Santa Clara. 'Não entro no discurso do ódio'"

- "Rodrigo Ribeiro nos convocados"

- "Luís Pinto. 'Não preparámos um jogo analisando o árbitro'"

A Bola:

- "Benfica 1 -- Famalicão 0. Firmeza. Encarnados não foram brilhantes mas tiveram consistência suficiente para segurar vitória"

- "'Foi uma réplica do ciclone dos Açores'. Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, revoltado com lance que decidiu a partida"

- "Pavlidis marcou de grande penalidade aos 34 minutos após revisão solicitada pelo VAR"

- "Alverca 0 -- FC Porto 3. Líder vai formoso e seguro"

- "Borja Sainz bisa em nova demonstração de força dos dragões"

- "Farioli, cauteloso, garante que 'não há tempo para fazer cálculo'"

- "Sporting. Rui Borges irritado com penálti nos Açores. 'Faltam-me ao respeito e eu sou tudo menos mentiroso'"

- "Geovany Quenda foi operado, em Londres, e só volta em março"

- "Modalidades. Patrícia Batista e Afonso Santos. Campeões europeus de remo de mar"

Record:

- "Cinquentão. Pavlidis chega aos 50 golos pelas águias com penálti decisivo"

- "'Falta de respeito pelo Sporting e por mim'. Rui Borges critica discurso dos rivais"

- "Borja abriu e fechou novo êxito. Dragões triunfam sem sobressaltos"