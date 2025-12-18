Arquivamento de processo Spinumviva em destaque na imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 18 de Dezembro de 2025.

Na revista Visão:

- "Especial música & rock. A antiguidade é um gosto. Num mundo dominado pelo efémero, há músicos e cantores que nunca passam de moda e continuam a desafiar os preconceitos associados à idade"

- "Os segredos da longevidade de artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Sérgio Godinho, Jorge Palma e tantos outros"

- "Centrais solares. A transição verde que apaga os campos"

- "Saúde mental. As diferenças entre stresse e ansiedade"

No Correio da Manhã:

- "Paulo Abreu dos Santos está preso. Advogado pedófilo dá milhares a seita religiosa"

- "Farense 0 Benfica 2. Benfica nos 'quartos' à espera do dragão"

- "Santa Clara-Sporting. Rui Borges. 'Quero ficar na história do Sporting'"

- "FC Porto-Famalicão. F. Fraioli. 'É bom ter mais do que um plano'"

- "Filha de cientista português vê pai ser assassinado em casa nos EUA"

- "Caso Spinumviva. PGR arquiva e dá prenda de Natal a Montenegro"

- "Em 2026. Salário mínimo sobe para 920 euros"

- "1,5 milhões. Número de imigrantes dispara quatro vezes em sete anos"

- "Lisboa. Ladrão do Vasco da Gama mata colega de cela"

No Público:

- "Caso Spinumviva arquivado com duras críticas de Montenegro à justiça"

- "Fluxo migratório. Emigração portuguesa estabilizou nas 65 mil saídas em 2024"

- "Bruxelas. Resistência da Ucrânia em risco se falhar acordo entre líderes da UE"

- "Financiamento. Cinema e audiovisual contam com orçamento de 350 milhões para os próximos quatro anos"

- "Abuso de menores. Ex-adjunto da Justiça terá colocado câmaras ocultas em casas de banho e balneários"

- "Ensino superior. 'Nunca houve recursos para a manutenção' de residências"

- "Pedro Pimpão. 'Prescindir do referendo pode ser via para a regionalização'. Novo presidente da ANMP [Associação Nacional de Municípios Portugueses], em entrevista ao Público e à Renascença"

- "Política monetária. Juros do BCE dependerão do que suceder nos EUA em 2026"

No Jornal de Notícias:

- "Caso arquivado. Montenegro denuncia 'tentações totalitárias'"

- "Desde 2010 que não havia um ano tão mortífero para os pescadores"

- "Farense 0-2 Benfica. Águias nos quartos [da Taça de Portugal] com vista para o Dragão"

- "Abuso sexual. Ex-adjunto de ministra filmava homens nus com câmara oculta. Advogado Paulo Santos também indiciado por pornografia infantil"

- "Pensão. Marcelo perde 1500 euros por abdicar de subvenção vitalícia"

- "Literatura. Babell quer transformar o Porto numa cidade-livro"

- "NorteShopping. Ataque à martelada em loja 'foi um ato de raiva'"

- "Presidenciais. Tradições festivas vão do madeiro à 'presuntaina'"

No Diário de Notícias:

- "Spinumviva. Averiguação foi arquivada. PM diz que foi como um 'inquérito criminal'"

- "Incumprimentos em pagamentos duplicam por salários em atraso"

- "Dia do Imigrante. Burocracia, xenofobia e mudanças nas leis motivam saída de estrangeiros no país"

- "Política. De mercado laboral sem regras, à defesa do 'trabalho digno': a grande reviravolta do Chega"

- "Tráfico. PJ desarticula rede que enviava cocaína do Brasil em embarcações de pesca"

- "Ucrânia. Putin chama 'porquinhos' aos líderes europeus na véspera de reunião crucial para a UE"

- "Cultura. Lei do mecenato cultural vai abranger apoio direto a projetos de artes, moda e imprensa"

- "Beja. Embraer abre nova fábrica"

- "Entrevista. Diane Coyle: 'As histórias sobre a IA são ou sobre o apocalipse dos empregos ou sobre 'chatbots' psicopatas'"

- "Futebol. Pedro Proença assume cargo na FIFA para os próximos quatro anos"

- "Estreias. 'Avatar': o fim da utopia?"

No Negócios:

- "Automóvel. Indústria nacional respira de alívio com recuo da UE"

- "Subsídio de refeição isento de IRS deve subir para 10,46 euros por dia"

- "Prenda de Natal do BCE só no PIB. Juros não mexem"

- "Câmaras municipais captaram maiores envelopes do PRR"

- "Spinumviva. PGR arquiva processo e Montenegro sai por cima"

- "Processos. Revisão das custas arrisca 'justiça para ricos e pobres'"

- "Emmanuel Macron. Dez anos após o Acordo de Paris, é tempo de redobrar esforços"

No O Jornal Económico:

- "Tecnologia lidera criação de emprego desde 2019"

- "Continente, Galp e Nos juntam-se para fidelizar"

- "BCE fecha o ano sem voltar a mexer nas taxas de juro"

- "Maria Luís apela a ação urgente para criar mercado de capitais"

- "Montenegro. PGR arquiva averiguação à empresa da família"

- "Amazon prepara investimento de 10 mil milhões na OpenAI"

- "CMVM alerta para manipulação através de grupos de WhatsApp"

- "Bruxelas prepara código de conduta para conteúdos criados com IA"

- "Portugal avança para ter fábrica da Embraer em Beja"

- "Lufthansa investe 300 milhões em Aveiro"

No Record:

- "Farense 0-2 Benfica. Na onda de Ríos. Volta a marcar e abre caminho para os quartos"

- "Saco Azul. MP pede condenação de Vieira e Benfica SAD"

- "St. Clara-Sporting. Rui Borges prevê duelo rasgadinho. 'Eles são um das equipas com mais cartões na Liga'"

- "FC Porto-Famalicão. Farioli chama núcleo duro e dá a receita. 'Vai ser um jogo bastante aberto"

No O Jogo:

- "Taça de Portugal. Farense 0-2 Benfica. Passeio sem sobressaltos. Águias passam no Algarve e seguem para os 'quartos', onde encontram o vencedor do jogo de hoje no Dragão"

- "José Mourinho: 'Ainda nos falta qualquer coisinha, mas estes jogadores começam a dar garantias'"

- "FC Porto-Famalicão. 'Temos o plano A, B e C, mas o mais comum é o D'. Farioli alerta para os perigos de um adversário imprevisível"

- "Hugo Oliveira avisa os dragões: 'Sonhamos muito com a final do Jamor'"

- "Santa Clara - Sporting. 'Sou o homem certo na missão'. Rui Borges motivadíssimo com trabalho em Alvalade"

- "Hjulmand viajou para os Açores, Morita ficou em Lisboa"

- "Tunde trama conquistadores e Torreense surpreende. V. Guimarães 0-1 Aves SAD. Casa Pia 1-2 Torreense. Vila Meã 0-1 Leiria"

- "Taça Intercontinental. PSG 1-1* Flamengo *2-1, nas g. p. Paris volta a sorrir. Vitinha eleito melhor em campo e Safonov defende quatro penáltis"

E no A Bola:

- "Taça de Portugal. Farense 0-2 Benfica. Escapadinha ao Algarve. Ríos e Ivanovic marcaram aos 11' de cada parte em noite tranquila"

- "José Mourinho: 'Estou muito contente com a atitude da equipa. Foram sérios do princípio ao fim'"

- "Santa Clara-Sporting. 'Sou o homem certo para a missão' Rui Borges 'feliz' com recandidatura de Frederico Varandas, quer ficar na história do clube"

- "FC Porto-Famalicão. 'Interesse do clube tem de estar acima do pessoal para quem vier'. Francesco Farioli alerta potenciais reforços de janeiro"

- "Taça de Portugal. Casa Pia 1-2 Torreense. Guimarães 0-1 Aves SAD. Vila Meã 0-1 UD Leiria"

- "Taça Intercontinental. PSG vence Flamengo e celebra. Nuno Mendes, João Neves e Vitinha titulares, Gonçalo Ramos ficou no banco"

- "Toque de Bola. 'Receber a Bola de Ouro foi único e inesquecível'. Luís Figo recorda, no videocast Toque de Bola, troféu que ergueu faz hoje 25 anos"