Kiev e Moscovo concordam em negociar através de grupo de trabalho

O Presidente norte-americano anunciou hoje que Rússia e Ucrânia concordaram negociar através de um grupo de trabalho, formado pelos seus principais colaboradores, para finalizar um acordo de paz "nas próximas semanas".

"A Ucrânia vai contribuir com algumas pessoas muito boas que estavam a almoçar hoje", disse em conferência de imprensa Trump, que numa ligação telefónica anterior com o Presidente russo, Vladimir Putin, obteve a aceitação do Kremlin para esta mediação.

Trump falava aos jornalistas após o encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sua residência de férias na Florida.

Zelensky afirmou na conferência de imprensa que espera que este grupo trabalho permita ter "decisões em janeiro" sobre seis documentos que deveriam solucionar os diferendos sobre o cessar-fogo, as garantias de segurança para Kiev por parte da NATO e o futuro das regiões orientais ucranianas ocupadas pela Rússia do Donbass.

Em comunicado, o Kremlin indicou que o Presidente russo, Vladimir Putin, "concordou com a proposta norte-americana para resolver a situação na Ucrânia através da criação de grupos de trabalho", com um deles a tratar "da dimensão da segurança" e outro "das questões económicas".

Rússia e Ucrânia estão em guerra há quase quatro anos, depois de as tropas russas terem invadido território ucraniano.