General russo foi vítima de atentado bombista em Moscovo

Um general russo morreu hoje na sequência da explosão de um engenho colocado debaixo do carro que se preparava para conduzir, no sul de Moscovo, disse a principal agência de investigação criminal do país.

O tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, morreu pouco depois na sequência de ferimentos, afirmou Svetlana Petrenko, porta-voz oficial do Comité de Investigação da Rússia.

Petrenko acrescentou que as autoridades estão a seguir "várias linhas de investigação sobre o atentado", admitindo que o crime possa ter sido levado a cabo "pelos serviços de informações ucranianos".

Anteriormente, vários órgãos de comunicação social noticiaram que um carro tinha explodido num parque de estacionamento na Rua Yaseneva, em Moscovo, hoje de manhã, com o condutor no interior.

O serviço de segurança da Ucrânia reivindicou a responsabilidade por um ataque semelhante contra um militar russo de alta patente em dezembro de 2024.

O tenente-general Igor Kirillov, chefe das forças de proteção Nuclear, Biológica e Química das Forças Armadas, foi então morto por uma bomba colocada numa motorizada estacionada em frente ao edifício onde residia.

Kiev não se pronunciou sobre o atentado ocorrido hoje.