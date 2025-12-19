Treinador do Nacional rejeita carácter decisivo da partida frente ao AVS

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, desvalorizou hoje o impacto do jogo com o AVS para as contas finais da I Liga portuguesa de futebol, em antevisão à visita ao lanterna-vermelha, no domingo, para a 15.ª jornada.

"É um jogo importante para nós, mas não considero, de todo, uma 'final', porque estamos só na 15.ª jornada e ainda há muito campeonato pela frente. Ainda nem sequer chegámos ao fim da primeira volta, portanto, acho que isso é muito prematuro", revelou o técnico dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Ainda sem novo treinador oficializado, depois da saída de João Pedro Sousa ao fim de apenas oito jogos, o AVS tem sido orientado por Armando Roriz, até agora treinador-adjunto.

Tiago Margarido, de 36 anos, garante que preparou a equipa para vários cenários, mas também admitiu que é sempre mais complicado "trabalhar nesta incerteza" relativamente ao adversário.

"É sempre mais difícil quando há uma mudança de treinador, porque não conseguimos perspetivar bem aquilo que temos pela frente", notou o 'timoneiro' dos madeirenses.

Ainda a recuperar de problemas físicos, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares são ausências confirmadas, ao passo que José Gomes recuperou e "vai a jogo", segundo Margarido.

Por sua vez, Deivison Souza fica de fora por castigo, após ter sido expulso na última jornada, assim como Léo Santos, que viu o quinto amarelo frente ao Tondela.

Integrado na seleção de Moçambique que vai disputar a Taça das Nações Africanas de 2025 (CAN2025), que se realiza entre domingo e 18 de janeiro de 2026, Witi também vai desfalcar a equipa enquanto os 'mambas' estiverem no torneio disputado em Marrocos.

Apesar das contrariedades e das muitas baixas, sobretudo no setor defensivo, o treinador dos insulares assegura que a equipa tem "soluções dentro do 'onze' inicial" para dar uma boa resposta.

"O que é factual é que são menos soluções, mas isso não me preocupa, porque as que temos dão garantias totais. Portanto, não estou preocupado", referiu.

O Nacional, 11.º classificado, com 15 pontos, visita o AVS, que é 18.º e último do campeonato, com apenas três e ainda sem qualquer vitória, no domingo, a partir das 15:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves, num encontro que vai ter arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.