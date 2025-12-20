PSD de Machico critica autarquia socialista

Os vogais do PSD na Assembleia Municipal de Machico lamentam que o executivo municipal exclua do orçamento para 2026 uma das suas principais promessas em campanha eleitoral: a atribuição de bolsa de estudo aos alunos do ensino superior, "defraudando as expectativas das famílias".

“Esta é uma decisão que causa descontentamento nos estudantes e suas famílias, que já contavam com este tão necessário apoio no presente ano lectivo e que foi questionado na reunião deste órgão autárquico, refere Eulália Remesso, líder da bancada social-democrata, citada em nota à imprensa.

Diz o PSD que, "por esta razão e por não apresentar no geral medidas que vão verdadeiramente ao encontro das necessidades da população", os autarcas social-democratas votaram contra o orçamento, apontando ainda que continua a faltar uma resolução para o caminho da Queimada.

“Trata-se de um orçamento com opção de gestão corrente e completa inexistência de soluções concertadas para o desenvolvimento do concelho”, dizem. O PSD apresentou também, em sede da Assembleia municipal, dois Votos de Louvor: ao historiador José Eduardo Franco e ao atleta João Lourenço Viveiros pelo título de vice-campeão do mundo de Stand Up Paddle.