Veja o 3.º episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida' realizada na Madeira

Neste terceiro episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida', é dada voz a Aileen, natural das Filipinas, que chegou à Madeira em 2015, trazendo consigo sonhos, coragem e uma nova vida ao lado do marido madeirense – cuja memória continua a iluminar o seu caminho.

Hoje, o seu presente e o seu futuro têm um nome: Pilar, a filha que estuda na Região e que é a sua maior força. Entre a saudade da família que ficou nas Filipinas e o carinho que encontra todos os dias na Madeira, Aileen descobriu nesta ilha um lugar onde continua a prosseguir, persistir e pertencer.

Este testemunho integra a campanha 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover', promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, liderada por Sancho Gomes.

A campanha reforça o compromisso da Região com uma sociedade mais justa, inclusiva e sem discriminação, assente em quatro pilares fundamentais: Acolher — reconhecer a humanidade do outro; Proteger — garantir direitos; Integrar — criar pertença; Promover — permitir que cada pessoa desenvolva o seu potencial Porque migrar é um gesto humano, e cada história é uma luz que acrescenta cor, cultura e esperança à Madeira. Cada minuto é uma vida. Cada vida conta.

Pode subscrever o canal para acompanhar os próximos episódios de 'Um Minuto, Uma Vida' e outras iniciativas da DRCCE.