Madeirenses Ahau Marionetas representam Portugal no Puppet Slam México 5

'Estamos Todos Envolvidos Nisto' é o título da curta-metragem do grupo madeirense Ahau Marionetas, que vai representar Portugal no festival internacional Puppet Slam México 5. Trata-se de um festival que celebra o teatro de marionetas contemporâneo e tradicional em formato de curta duração.

Segundo explica nota à imprensa, o evento será transmitido em direto no YouTube através do canal Lormiga Títeres, no dia 28 de Dezembro às 3h30, na madrugada de domingo, hora de Portugal.

"A curta 'Estamos Todos Envolvidos Nisto' tem-se destacado no circuito internacional de festivais de cinema, tendo já sido seleccionada por 18 festivais em países de vários continentes, incluindo Portugal, Espanha, Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Indonésia, Índia e, agora, México. A obra conquistou até à data 7 prémios, reforçando o reconhecimento da sua originalidade artística e do trabalho de excelência desenvolvido pela companhia", indica a mesma nota.

O Ahau Marionetas foi fundado em 2014 por Merícia Lucas e Argenis Nunes e tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais singulares no panorama do teatro de marionetas em Portugal. "Com sede na Madeira, apresenta espetáculos que cruzam tradição e inovação, tendo já levado os seus espectáculos a palcos por toda a ilha da Madeira e de norte a sul de Portugal, bem como Inglaterra, Guatemala e Roménia", aponta.