Pessoal ao serviço de filiais estrangeiras superam 5 mil em 2024

Em 2024, "existiam 243 filiais de empresas estrangeiras na RAM, +7,5% face a 2023, correspondendo a 1,9% do total das sociedades não financeiras com sede na RAM, percentagem inferior à do País (3,4%)", informa hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informação "proveniente do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)", que dão conta que, pela primeira vez, o número de pessoas ao serviço ultrapassa as cinco mil.

De acordo com os dados, "as filiais estrangeiras da RAM empregavam cerca de 5.078 pessoas (+1,9% do que no ano anterior), representando 6,3% do total do emprego das sociedades não financeiras desta Região (18,3% no País). Em termos médios, cada filial empregava 21 pessoas em 2024, valor superior ao das sociedades com sede na RAM (6 pessoas)", destaca a DREM.

Já o Volume de Negócios (VVN) das filiais estrangeiras na RAM "aumentou 7,8% (14,1% do peso do total do VVN das sociedades não financeiras regionais), entre 2023 e 2024, para os 1.416,3 milhões de euros", enquanto o Valor Acrescentado Bruto (VAB) das filiais estrangeiras na RAM "foi de 420,6 milhões de euros, concentrando 13,2% no total do VAB das sociedades regionais. Face ao ano precedente verificou-se um aumento de 27,5%, inferior ao aumento de VAB do conjunto das sociedades com sede na RAM, que foi de 14,4%".

Foto DREM

Diga-se que "a nível do País, o VAB das filiais estrangeiras cresceu 7,4% em 2023, acima do aumento do VAB das sociedades não financeiras em Portugal (+7,2%) e constituía 27,9% do VAB total das sociedades não financeiras", realça a DREM, por comparação.

Continuando, "67,1% das filiais de empresas estrangeiras da RAM, 86,6% do pessoal ao serviço e 60,2% do VVN correspondiam a empresas cuja sede se situava na União Europeia", sendo certo que "78,6% das filiais de empresas estrangeiras da RAM correspondiam a empresas cuja sede se situava no continente europeu, seguindo-se o continente americano, com 18,1% das filiais", sendo residual o peso dos outros continentes.

"Na RAM, entre os 5 países com maior contributo para o VVN, 4 pertencem ao continente europeu", nomeadamente "o país de origem do controlo de capital com maior peso em termos do número de filiais da RAM foi Malta, com 15,2% (17,7% em 2023). Em termos de VAB, as filiais com centro de decisão no Luxemburgo concentravam 37,9% (34,1% um ano antes) do VAB das filiais".

Por sector de actividade, "destacam-se as atividades de 'Outros serviços' e da 'Construção e Atividades Imobiliárias' com 78 e 55 filiais estrangeiras, respetivamente (81 e 53 filiais no ano anterior)", explica.

Nota final e revelador: "De acordo com a análise elaborada pela DREM, as filiais de empresas estrangeiras que estão licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) representam 17,7% do total das filiais da RAM, 8,4% do pessoal ao serviço, 15,5% do VVN e 24,0% do VAB das sociedades detidas por entidades sediadas em países estrangeiros."

Foto DREM

Origem dos dados

Refira-se que os dados do SCIE resultam de "um processo de integração da informação estatística sobre empresas, baseado em dados administrativos, com particular destaque para a Informação Empresarial Simplificada (IES), sendo disponibilizados os principais indicadores económicos caracterizadores da estrutura, evolução e da origem do controlo de capital das filiais de empresas estrangeiras na RAM", explica a DREM.

E explica: "Uma filial estrangeira na RAM é uma empresa residente na RAM, controlada por uma unidade institucional não residente em Portugal. Por controlo, entende-se o poder de determinar a política geral de uma empresa, escolhendo, caso seja necessário, os seus administradores. No âmbito do presente estudo foram apenas consideradas as empresas constituídas sob a forma jurídica de sociedade, pelo facto de a totalidade das filiais estrangeiras na RAM e mesmo em Portugal assumirem esta forma jurídica."