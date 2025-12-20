Nicolás Maduro prometeu defender a Venezuela com a própria vida

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu ontem defender o país contra as agressões dos Estados Unidos, que anunciaram um bloqueio total dos navios venezuelanos que entram e zarpam do país.

O Presidente expressou a "lealdade ao Comandante Hugo Chávez" (1954-2013) e afirmou que está disposto a defender a Venezuela correndo o risco de perder "a própria vida".

De acordo com o jornal El Universal, de Caracas, o chefe de Estado da Venezuela disse que não vai desiludir o antigo Presidente Hugo Chávez.

"Quebraremos a maldição da traição e seremos leais (a Hugo Chávez) nesta vida e na próxima, em todas as vidas que tivermos", declarou Maduro sobre a defesa da Venezuela.

As declarações foram publicadas depois de o Exército norte-americano ter matado várias pessoas num novo ataque contra embarcações no oceano Pacífico.

Os ataques, que se juntam às operações nas Caraíbas já fizeram mais de 90 mortos e têm como objetivo pressionar o Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro e fazem parte da guerra de Washington contra o alegado narcotráfico.