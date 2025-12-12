Veja o 1.º episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida' realizada na Madeira
Esta série é composta por 11 episódios fazem parte da nova campanha pelos direitos dos migrantes, promovida pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, denominada 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover 2025'
'Um Minuto, Uma Vida' é a nova série promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), que dá voz às histórias reais de quem escolheu a Região Autónoma da Madeira para viver, trabalhar e sonhar.
Neste primeiro episódio, é dado a conhecer o testemunho de uma cidadã da Finlândia que encontrou na Madeira um novo lar. A sua história lembra-nos que migrar é um acto profundamente humano, movido pela procura de segurança, dignidade e esperança.
A campanha 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover' reforça o compromisso da Madeira com uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de discriminação. Cada pessoa que chega traz consigo um universo de experiências, tradições e capacidades que enriquecem a nossa comunidade. Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa
Os quatro pilares da política regional para as migrações guiam esta mensagem:
Acolher — reconhecer a humanidade do outro;
Proteger — garantir direitos;
Integrar — criar pertença ;
Promover — permitir que cada pessoa desenvolva o seu potencial
Queremos uma Madeira onde todos contam, onde todos pertencem e onde todos podem ser felizes. Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa