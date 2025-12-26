Madeirenses aproveitam para sair e passear nesta Primeira Oitava

O centro da baixa funchalense regista, nesta sexta-feira, 26 de Dezembro, uma afluência significativa de madeirenses e de turistas.

Ao longo do dia, tem-se notado o aumento do fluxo pedonal em áreas como a Avenida do Mar, a zona da Sé, a Rua Dr. Fernão Ornelas, mas também no parque de diversões e nas barraquinhas na Placa Central da Avenida Arriaga. Turistas nacionais e estrangeiros circulam lado a lado com os madeirenses, criando um ambiente movimentado.

O parque de diversões, no Cais 8, destaca-se como um dos pontos de maior concentração de público, atraindo não apenas famílias com crianças, mas também jovens. Ao DIÁRIO, pelas 16 horas, Milena, que vende algodão doce, pipocas e alguns doces no local, afirmou que o movimento ainda estava fraco, mas que a 'Primeira Oitava' costuma ser boa, por vezes mais do que no Dia de Natal. "Ontem foi bom, com muita gente. Hoje ainda vamos ver. Ontem começaram a vir mais ao final do dia", disse.

Explicou que o fluxo de movimento divide-se entre famílias e jovens, que aproveitam esta época de férias para sair. "Aos domingos vêm mais casais e famílias. Já nas sextas e sábados são mais os jovens. Mas há um pouco de tudo".

Sobre a presença de turistas, explicou que estes visitam o parque de diversões, mas que não consomem. "Os dos cruzeiros nem passam por aqui. Já os dos hotéis têm passado por aqui", acrescentando que não se destacam no meio da multidão.

Já um pouco mais ao fundo, estava Sofia, que trabalha numa barraca de rifas. Sobre o movimento sentido esta tarde, afirmou que também "estava fraco", confirmando que é mesmo ao final do dia que o parque começa a ganhar mais vida. "Ontem estavam mais pessoas. Mas também ontem o tempo estava mais agradável, hoje está mais frio e mais vento. Normalmente as pessoas vêm mais tarde, ficam aqui pelo parque. A hora mais fraca é entre as 19 horas."

Esplanadas, restaurantes e cafés, abertos neste feriado, também registam movimento, beneficiando do fluxo de visitantes.

Na zona do Mercadinho de Natal, na Placa Central, é notório o movimento de turistas e madeirenses que aproveitaram o bom tempo para sair. "Durante o dia está um pouco calmo, mas o normal para o dia 26. Agora, está a aumentar e penso que mais para o final do dia vai ter mais pessoas cá no centro", disse ao DIÁRIO um vendedor de uma barraquinha de bebidas.

Destaca que é notória a presença de turistas: "Temos tido uma afluência boa durante o dia. Temos encontrado um pouco de todas as nacionalidades", informa.

Como no Dia de Natal o Mercado esteve encerrado, são vários os madeirenses e turistas que aproveitaram esta tarde para ver o presépio, assistir à animação musical presente e conviver.

Vídeo Andreia Correia

Por fim, várias famílias aproveitaram esta tarde para visitar a Aldeia de Natal, que está instalada na zona dos Paços do Município. A grande atração desta sexta-feira é a presença da Quinta da Caldeira, que trouxe alguns dos animais, juntamente com monitores e terapeutas, com o objectivo de promover um ambiente lúdico e terapêutico às crianças.