Gouveia e Melo já está em Santa Cruz para visitar a Vila Natal

O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, já esta em Santa Cruz, onde visita esta manhã a Vila Natal. Também já contactou com a população local.

Gouveia e Melo passa a Primeira Oitava na Madeira. Já ao final da tarde desta sexta-feira, a partir das 18 horas, está previsto um contacto directo com a população no centro do Funchal, na Placa Central, na Avenida Arriaga.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de Janeiro.