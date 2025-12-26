Detido na Turquia suspeito de planear atentado no Ano Novo

As autoridades turcas detiveram hoje um suspeito de pertencer ao grupo Estado Islâmico (EI) que estaria a planear um ataque para o dia de Ano Novo, informaram fontes de segurança citadas pela agência estatal Anadolu.

As mesmas fontes relataram que o suspeito, identificado como Ibrahim Burtakucin, foi detido na província de Matalia, no leste do país, de onde tentava viajar para o estrangeiro para se juntar ao grupo terrorista.

As autoridades suspeitam que estivesse em contacto com apoiantes do EI na Turquia e no estrangeiro, embora não tenham sido divulgados quaisquer detalhes sobre os seus planos, tendo apreendido publicações do grupo terrorista e dispositivos digitais.

Na quinta-feira, mais de 100 pessoas foram detidas na Turquia por suspeitas de envolvimento em ataques do EI durante as festas do final de ano.

O procurador de Istambul ordenou a detenção de 137 suspeitos de pertencerem ao EI, dos quais 115 foram detidos no dia de Natal.

De acordo com um comunicado do gabinete do procurador, a ordem de detenção foi emitida após dados dos serviços de informações indicando que "a organização terrorista Estado Islâmico estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo".

Detenções semelhantes são realizadas regularmente no fim do ano, antes das tradicionais celebrações.

A Turquia, que partilha uma fronteira de 900 quilómetros com a Síria, teme a infiltração do grupo terrorista islâmico, que se mantém ativo no país vizinho.

Os serviços de informações turcos anunciaram esta semana a detenção, entre o Afeganistão e o Paquistão, de um alegado líder do EI, que estaria a planear ataques na região e na Europa.

Na altura da detenção, o suspeito, Mehmet Gören, que entretanto foi levado para a Turquia, foi acusado pelos serviços de informação turcos de "planear ataques suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa".

Vários países, incluindo França, registaram uma ameaça terrorista particularmente elevada no final deste ano.

Um dos ataques mais sangrentos do EI na Turquia ocorreu no dia 01 de janeiro de 2017, na discoteca Reina, em Istambul, onde dezenas de pessoas celebravam o Ano Novo.

O atentado fez quase 40 mortos e 80 feridos.