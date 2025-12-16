Atentado em Sydney motivado "por ideologia do Estado Islâmico"

O Primeiro-ministro australiano disse que o atentado em Sydney, no domingo, parece ter sido motivado pela "ideologia do Estado Islâmico".

Anthony Albanese declarou que o ataque a uma multidão, que comemorava a festa judaica do Hanukkah numa praia de Sydney, parece ter sido "motivado pela ideologia" do grupo "Estado Islâmico".

Um pai e o seu filho dispararam pelo menos 40 vezes, durante cerca de dez minutos, na noite de domingo, causando pelo menos 15 mortos e mais de 40 feridos naquela cidade australiana.

As autoridades qualificaram o ataque de antissemita, mas até agora tinham dado poucos detalhes sobre as motivações dos atacantes.

Esta terça-feira, Anthony Albanese forneceu uma das primeiras indicações de que os dois homens tinham-se radicalizado antes de cometer o "assassinato em massa".

"Parece que isto foi motivado pela ideologia do Estado Islâmico" (EI), afirmou o chefe do executivo.

O grupo terrorista EI controlou vastos territórios no Iraque e na Síria, antes de ser derrotado em 2019, mas ainda tem células adormecidas de combatentes no país.

Albanese declarou que Naveed Akram, de 24 anos, tinha sido sujeito a verificações dos serviços secretos australianos em 2019, sem aparentar representar na altura uma ameaça imediata.

"Ele chamou a atenção deles, devido às suas relações com outros", e as "duas das pessoas com quem estava associado foram acusadas e foram para a prisão, mas ele não foi considerado na altura como uma potencial ameaça", especificou Albanese.

A polícia prendeu Naveed Akram no domingo. Gravemente ferido, ele encontra-se em coma no hospital, sob a vigilância das autoridades. O seu pai, Sajid, de 50 anos, foi morto pela polícia.