Parlamento sul-coreano investiga acidente aéreo que matou 179 pessoas

O parlamento da Coreia do Sul iniciou hoje uma investigação independente ao acidente com um avião da Jeju Air que causou 179 mortos em dezembro de 2024, perante críticas das famílias das vítimas à investigação oficial.

A investigação, a cargo de um comité parlamentar composto por 18 deputados, visa apurar as causas do acidente -- o mais grave da aviação civil na história do país -- ocorrido no aeroporto de Muan, no sudoeste do território, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

Entre os aspetos a serem analisados estão a colisão com uma ave pouco antes da aterragem, falhas mecânicas ou no motor e o impacto com o talude no final da pista.

O comité vai igualmente averiguar se houve tentativas de encobrimento dos resultados da investigação oficial.

Embora o relatório final das autoridades ainda não tenha sido publicado, fontes ligadas à investigação afirmaram em julho que os pilotos poderão ter desligado por engano o motor menos danificado após a colisão com a ave, agravando a situação durante a aproximação.

As investigações preliminares revelaram ainda que a companhia aérea terá reduzido ao mínimo legal o tempo das inspeções técnicas entre voos, visando maximizar a rentabilidade operacional das aeronaves.

O Boeing 737-800 envolvido no acidente terá sofrido danos ao embater numa ave e não acionou o trem de aterragem nem os dispositivos de travagem, saindo da pista e colidindo com um muro. Apenas duas pessoas sobreviveram à tragédia, que ocorreu a 29 de dezembro de 2024 e se tornou no acidente aéreo mais mortal do ano a nível mundial.