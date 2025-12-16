Respondendo a Bruno Melim, do PSD, que recordou os números de sucesso da economia e perguntou como poderá haver diversificação, José Manuel Rodrigues aproveitou para anunciar que "multinacional norte-americana vai instalar-se no Porto da Cruz" e criar "70 postos de trabalho, madeirenses, qualificados".

Um anúncio que se junta à garantia de aposta no turismo de "saúde e longevidade" e na economia azul.

Respondendo a Luís Martins, do JPP que referiu o peso da dívida, que mesmo sendo a mais baixa do país, tem um serviço anual de 369 milhões, José Manuel Rodrigues lembra as amortizações que têm sido feitas e os excedentes orçamentais que dão garantias de que as contas públicas são sustentáveis.