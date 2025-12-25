Presidente russo sauda "entrada heroica" da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem de Ano Novo ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na qual comemorou a "entrada heróica" dos soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia, informou hoje Pyongyang.

"A entrada heróica dos soldados do Exército Popular da Coreia nas batalhas para libertar a região de Kursk dos ocupantes e as atividades subsequentes dos engenheiros coreanos em território russo demonstraram claramente a amizade inabalável" entre Moscovo e Pyongyang, afirma a mensagem, citada pela agência estatal norte-coreana KCNA.

A felicitação, enviada no passado dia 18 de dezembro, destaca ainda o tratado de parceria estratégica assinado entre os líderes no ano passado e apela ao reforço da "relação de amizade e aliança" entre os dois países.

De acordo com os serviços de informações da Coreia do Sul, Pyongyang destacou cerca de 15.000 soldados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em troca, o regime de Kim Jong-un recebeu divisas, bens e tecnologia de Moscovo.

A Yonhap, agência estatal sul-coreana, divulgou hoje também que líder norte-coreano visitou esta quarta-feira uma fábrica onde inspecionou o andamento da construção de um novo submarino de propulsão nuclear, equipado com mísseis guiados, para além de ter supervisionado um teste com mísseis antiaéreos que, segundo a agência, podem atingir alvos a 200 quilómetros de altitude.