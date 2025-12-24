ADRAP alarga o programa 'Machico Activo' e reforça apoio à população sénior

A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) informa que na décima primeira edição do 'Machico Activo' decidiu "estender o programa temporalmente e continuar a levar a equipa multidisciplinar, constituída por profissionais de saúde e do exercício físico ao Centro Cívico Social e Cultural da Ribeira Seca". Desta forma, acrescenta a ADRAP, dá "resposta aos séniores que se encontram mais distantes do centro de Machico e que não conseguem frequentar as sessões que decorrem na Sala da Junta de Freguesia de Machico".

"O programa conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, da Junta de Freguesia de Machico, da Associação da Madeira Desporto para Todos e da Farmácia do Engenho, reforçando o compromisso conjunto de promover a saúde e o bem-estar no concelho", sublinha o clube.

Nesta nova edição, o 'Machico Activo' "aumentou o número de sessões nos dois locais e continuará a apostar numa equipa multidisciplinar composta por profissionais de saúde e de exercício físico, garantindo um acompanhamento qualificado e orientado para as necessidades de cada participante".

Ao longo do programa "serão avaliados mensalmente diversos parâmetros de saúde, incluindo oximetria, tensão arterial, glicemia, percentagem de massa gorda e índice de massa corporal (IMC), entre outros indicadores importantes".

Na 10.ª edição, foram realizadas mais de um milhar de avaliações aos cerca de 150 participantes, demonstrando "o impacto crescente e a adesão da população ao projecto".

Totalmente gratuito e aberto à comunidade, o 'Machico Activo' incentiva hábitos de vida mais saudáveis e a prática regular de actividade física como forma de prevenção e melhoria da qualidade de vida. Para premiar a dedicação, a ADRAP voltará a atribuir prémios aos participantes mais assíduos.

A organização "convida toda a população a aparecer, participar e cuidar da sua saúde, lembrando que cada passo conta para um futuro mais ativo e equilibrado".