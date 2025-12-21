Programas e resultados (I)

O período da época natalícia e do fim de ano é comummente dedicado às naturais festividades de renovação de ciclo cultural e à avaliação do ano prestes a findar.

Neste ano de 2025, a Universidade da Madeira (UMa) fez a transição entre Reitorias. A Academia Madeirense assistiu à conclusão do programa que vigorou entre 2021 e 2024, e avaliou e aprovou pelo seu Conselho Geral o plano estratégico para o quadriénio de 2025 a 2029.

O plano anterior foi, entretanto, marcado pelo Contrato-Programa, celebrado em dezembro de 2023. Nesse âmbito, a Tutela reforçou o orçamento da UMa, durante os quatro anos da vigência do contrato (2023-2026), em três parcelas de 5% do valor anual da dotação base do Orçamento do Estado: 1. para compensação dos sobrecustos de insularidade e ultraperiferia; 2. para o desenvolvimento de áreas estratégicas; 3. para apoio, por via de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a projetos científicos nas áreas do Turismo e do Mar.

Falta, ainda, muito a fazer nesta matéria. Falta, por exemplo, fazer evoluir o Contrato-Programa para um modelo de financiamento que garanta planeamento e previsibilidade para a situação específica da UMa e da sua congénere dos Açores.

Além do Contrato e da sua execução, a UMa concorreu a várias candidaturas no âmbito do sistema geral de Investigação e Desenvolvimento (I&D), com o sucesso que lhe é reconhecido; e, adicionalmente, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): a) ao Plano Nacional de Alojamento Estudantil (PNAES), tendo conseguido inscrever a reabilitação da Residência da Rua de Santa Maria, já remodelada (não é verdade que a UMa tenha em funcionamento residências universitárias degradadas); ao restauro do edifício da Rua da Carreira, para adaptação a resistência universitária, atualmente, em fase de conclusão; e à construção da nova residência na Quinta de S. Roque, cuja construção teve início no passado mês de novembro; b) a projetos nas áreas de inovação e transição digital; de combate ao abandono escolar, e de promoção do sucesso académico.

Este vasto programa de investimento exigiu, na transição entre reitorias, um enorme esforço dos colaboradores da UMa, para dar resposta a cada projeto e respetiva execução.

Temos consciência de que, uma vez concluída esta fase da vida recente da nossa Instituição, ter-se-á realizado um objetivo marcante para a sua história. Muito há, ainda, para fazer e concluir. Não se deve, porém, esmorecer perante a enorme quantidade de tarefas que se nos apresentam. Continuaremos focados na realização dessas tarefas e dos objetivos estabelecidos para o desenvolvimento da Universidade da Madeira.

A todos os membros da nossa Academia e aos seus parceiros e familiares, apresento os meus votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo.