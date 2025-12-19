Homem vítima de queda na via pública

Um homem de 73 anos sofreu, há instantes, uma queda na via pública, nas imediações da Escola EB123/PE Bartolomeu Perestrelo, na Rua Alferes Fernandes Abreu, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava ferimentos na zona lombar e foi transportada para os Serviços de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma equipa médica dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.