Missa de Natal na Sé Catedral

A Missa de Natal marca a Festa religiosa desta quinta-feira, 25 de Dezembro, em todas as paróquias do Funchal. Na Sé Catedral do Funchal a cerimónia religiosa está agendada para as 11 horas, sendo presidida pelo bispo D. Nuno Brás.

Saiba ainda que hoje o Grupo Café do Teatro promove um almoço solidário de Natal nas instalações da Associação Protectora dos Pobres, na Rua do Frigorífico, no Funchal.

Efemérides

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Dezembro, Dia de Natal:

336 - A festa do nascimento de Cristo é celebrada em Roma pela primeira vez.

800 - Carlos Magno é coroado Imperador do Ocidente.

1861 - Tumultos em Lisboa contra o Governo do Duque de Loulé, com a proliferação do rumor que lhe atribuía a morte, por envenenamento, de várias pessoas da família real.

1882 -A companhia de Thomas Edison ilumina, pela primeira vez, uma árvore de Natal com lâmpadas elétricas nos Estados Unidos.

1910 - Leis da família: é introduzido o casamento civil.

1968 - Início das emissões do 2.º programa da RTP.

1977 - Morre, aos 88 anos, o ator e cineasta britânico Charles Chaplin, criador de Charlot, realizador de "O Grande Ditador" e "Tempos Modernos".

1983 - Morre, com 90 anos, o pintor catalão Joan Miró, que combinou a arte abstracta com a fantasia surrealista.

1991 - O Presidente soviético, Mikhail Gorbachov, demite-se de todos os cargos e afasta-se do poder.

1998 - O dia de Natal é declarado feriado nacional em Cuba pela primeira vez desde a Revolução de 1959.

2007 - Pelo menos 13 pessoas morrem e mais de 400 são dadas como desaparecidas devido à queda de uma ponte suspensa percorrida por peregrinos nepaleses que caíram ao rio Bheri, no oeste do Nepal.

2016 - Um avião Tu-154 com uma centena de pessoas a bordo desaparece dos radares pouco depois de descolar do aeroporto de Sochi, zona balnear russa na costa do Mar Negro. Os destroços foram encontrados no Mar Negro.

2021 - O telescópio espacial James Webb da agência espacial norte-americana NASA é lançado, com sucesso, da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, numa missão de alto risco, que pretende obter mais dados sobre as primeiras galáxias e estrelas.

