120 reuném-se para concerto de Natal solidário na Sé do Funchal

O Coro de Câmara da Madeira, em co-produção com a Banda Militar da Madeira, realiza esta quinta-feira, pelas 21 horas, na Sé do Funchal, um espectáculo de Natal de carácter beneficente, com as doações a reverterem para a Cáritas Diocesana do Funchal.



Actuarão o Coro de Câmara da Madeira (maestrina Zélia Gomes) e o Coro de Câmara da Escola Superior de Música de Lisboa (maestro Paulo Vassalo Lourenço), acompanhados pela Banda Militar da Madeira (maestro tenente Luís Afonso) e pela solista Cláudia Sousa. Em suma, estarão em palco cerca de 120 executantes, dirigidos pelo maestro tenente Luís Afonso, apresentando 12 peças relativas à época natalícia.

As entradas são gratuitas e estão limitadas à lotação do recinto.

"Sendo um espectáculo beneficente, contamos com a generosidade dos espectadores para fazer desta apresentação um êxito retumbante", refere a organização.

O evento tem ainda a colaboração da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, do município do Funchal, do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, e da Sé do Funchal.

