Associação dos Transitários de Portugal afirma que 'caos' em Leixões prejudica regiões autónomas

A Associação dos Transitários de Portugal (APAT) afirma, através de comunicado, que alertou de forma "sistemática e insistente" para os perigos de uma introdução impreparada da nova plataforma de harmonização de procedimentos aduaneiros, conhecida por SiMTeM, e afiança que o 'caos' provocado pela mesma prejudica "a vital prestação de serviço público para as regiões autónomas, ainda para mais numa quadra que se pretendia de harmonia e coesão".

O comunicado da associação vai ao encontro das preocupações que já tinham sido demonstradas, hoje, pelo secretário regional da Economia, que já pediu intervenção do Governo da República para permitir o abastecimento das Regiões Autónomas, através do porto de Leixões.

Secretário da Economia pede intervenção da República para resolver abastecimento da Região José Manuel Rodrigues pediu, hoje, uma intervenção do Governo da República, nomeadamente do Ministério das Infraestruturas e Habitação, para resolver o abastecimento da Região. O secretário regional da Economia explica que, no porto de Leixões, estão a acumular-se contentores devido a uma mudança de sistema informático, que levou a que o concessionário da operação portuária (TLC) fechasse as portas à entrada de novos contentores, por falta de espaço.

A APAT afirma ainda que "esta grave situação representa igualmente um grave prejuízo para as empresas Transitárias Nacionais – algo que a APAT não pode tolerar".

Segundo explica, neste momento, o porto de Leixões não pode receber contentores para embarque, uma vez que a capacidade disponível se encontra lotada devido à quantidade de contentores que se encontram em espera no terminal.