Centro de Reabilitação das Irmãs Hospitaleiras recebeu visita dos cães da PSP

Cerca de 150 utentes do Centro de Reabilitação Psicopedagógica das Irmãs Hospitaleiras da Sagrada Família assistiram, no passado dia 3 de Dezembro, a uma demonstração protagonizada pelo Grupo Operacional Cinotécnico, pela Força Destacada da Unidade Especial da Polícia e pelos Polícias afectos ao Policiamento de Proximidade da Divisão Policial do Funchal.

A inciativa, inserida no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, permitiu acompanhar de perto o trabalho dos tratadores e dos cães policiais. "As demonstrações com os cães evidenciaram as capacidades de detecção de droga, obediência de busca e salvamento de pessoas desaparecidas", explica nota à imprensa.

Os polícias da Divisão do Funchal, asseguraram a interacção com os participantes, garantindo o correcto enquadramento pedagógico e de segurança.

"A atividade decorreu com elevado envolvimento dos utentes e gerou elogios por parte da direção da instituição, evidenciando um impacto muito positivo naquela comunidade", afiança a mesma nota, que acrescenta que esta acção se insere na sua estratégia de proximidade e inclusão, reforçando a ligação da Polícia à comunidade e promovendo uma maior sensibilização para a integração das pessoas com deficiência.