Marítimo com três mudanças para o jogo com o Leixões
Marítimo fecha o ano de 2025 no Estádio do Mar, onde mede forças com o Leixões em jogo que arrancou às 14 horas de hoje.
Mari´timo fecha esta tarde o ano de 2025 no que concerne aos jogos a contar para a II Liga.
Em jogo a contar para a 15.ª jornada da prova, os verde-rubros medem forças com o Leixões, no Estádio do Mar, numa partida que arrancou às horas.
O técnico Miguel Moita procedeu a três alterações no onze inicial, em relação ao último jogo onde os insulares empataram em casa diante do Benfica b a uma bola.
O treinador maritimista vez entrar Igor Julião, Marco Cruz e Francisco Gomes para os lugares de Rodrigo Andrade e dos castigados Simo Bouzaidi e Adrian Butzke.
Eis o onze verde-rubro: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Francisco Gomes, Marco Cruz, Martín Tejón, Raphael Guzzo, Vladan Danilovic, Carlos Daniel.
Já o Leixões apresenta-se com a seguinte equipa: Igor Stefanovic, Amadu Baldé, Naldo, Rafael Santos, Paulinho Mota, Evrard Zag, Cláudio Araújo, Simãozinho, Bryan Róchez, Bica, Paulité.
De referir que o Marítimo lidera a II Liga com 30 pontos enquanto o Leixões está no 13.º posto com 16 pontos.
Luís Godinho, de Évora é o arbitro da partida.