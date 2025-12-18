Marques Mendes promete reunir-se com as regiões autónomas com regularidade

O candidato à Presidência da República Portuguesa, Luís Marques Mendes, comprometeu-se esta quinta-feira, 18 de Dezembro, a realizar, caso seja eleito, reuniões regulares com os presidentes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Durante um passeio à cidade do Funchal, na companhia de Miguel Albuquerque e outras entidades regionais, o candidato presidencial afirmou que "nunca" teve "uma promessa não cumprida" para com a região autónoma, destacando que em toda a sua vida política foi "um defensor da autonomia regional".

Em declarações à comunicação social, Marques Mendes anunciou uma "ideia nova e diferente" para as regiões autónomas, tendo em conta dos poderes presidenciais: "Se for eleito Presidente da República, vou instituir reuniões periódicas e regulares ao longo do ano com ambos os presidentes dos Governos Regionais, dos Açores e da Madeira, para melhor ir conhecendo, de forma actualizada, os problemas das duas regiões autónomas, para poder, com a minha magistratura de influência, ajudar a desbloquear problemas que se arrastam no tempo."

As reuniões não pretendem substituir os contactos das regiões autónomas com o Governo da República, tão pouco substituir o papel dos presidentes das regiões autónomas no Conselho do Estado, advertiu, apontando que serão "uma forma nova, dentro dos poderes presidenciais, que é regularmente, periodicamente, ao longo do ano, ter reuniões de trabalho quer com o Presidente do Governo Regional da Madeira, quer com o Presidente do Governo Regional dos Açores".

"O País quer ideias concretas, o País está farto de diagnósticos, o País quer ideias claras, o País não quer generalidades ou até banalidades", disse, destacando que apresenta uma "ideia concreta, que pode ser útil para ajudar a dar outra dinâmica na resolução de problemas das regiões autónomas".

O candidato presidencial falava esta manhã, durante uma visita à cidade do Funchal, que contou com forte apoio do PSD Madeira, em especial do líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Durante a deslocação, a população mostrou simpatia a Marque Mendes, que foi muito saudado e acarinhado pelos transeuntes.