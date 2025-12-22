Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo vence X Torneio da Sopa da Pedra

O Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo venceu o X Torneio da Sopa da Pedra, nos escalões sub-14 e sub-16 femininos, em Santarém.

Através de uma publicação nas redes sociais do clube é dado conta que a título individual, as atletas Diana Ferreira e Júlia Cortez foram galardoadas com os prémios de melhor guarda-redes e melhor jogadora, respectivamente.

"Estas conquistas reflectem a qualidade, o empenho e o talento da nossa formação, constituindo um motivo de orgulho para o clube e uma inspiração para as futuras gerações de atletas", refere ainda.