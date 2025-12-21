Clube Naval do Funchal fica no 9.° lugar no Campeonato Nacional de Clubes em natação

O Clube Naval do Funchal marcou presença no Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão, competição que reuniu a elite da natação portuguesa em Quarteira no sábado e no domingo. A formação madeirense concluiu a prova no 9.º lugar da classificação geral, somando 164 pontos, assegurando uma posição de destaque entre os melhores clubes nacionais.

A equipa do Naval foi composta pelos nadadores Francisco Miranda, Jean Rojas, João Almeida, João Padrela, João Rodrigues, Marco Castro, Pedro Pita, Salvador Andrade, Sérgio Abreu, Tiago Neves, Tomás Gonçalves e Tomás Silva. A comitiva técnica foi liderada pelos treinadores Elmano Freitas, João Vieira e Filipe Fraga, contando ainda com o preparador físico João Rodrigues.

Principais resultados individuais e colectivos

Ao longo da competição, os nadadores do Clube Naval do Funchal alcançaram várias prestações de destaque, designadamente:

- João Padrela

• 2.º lugar – 100m Livres (49.38)

• 3.º lugar – 50m Livres (22.35)

• 6.º lugar – 200m Livres (1:53.02)

- Tomás Silva

• 5.º lugar – 200m Bruços (2:19.45)

• 8.º lugar – 200m Estilos (2:04.65)

• 10.º lugar – 400m Estilos (4:30.14)

- Pedro Pita

• 5.º lugar – 50m Costas (25.47)

- João Rodrigues

• 7.º lugar – 50m Mariposa (24.99)

• 6.º lugar – 100m Mariposa (54.99)

- Jean Rojas

• 7.º lugar – 50m Bruços (28.96)

• 12.º lugar – 100m Bruços (1:04.24)

- João Almeida

• 10.º lugar – 200m Mariposa (2:06.29)

- Tiago Neves

• 13.º lugar – 100m Costas (58.89)

• 13.º lugar – 200m Costas (2:12.17)

- Sérgio Abreu

• 13.º lugar – 400m Livres (4:08.35)

- Francisco Miranda

• 15.º lugar – 1500m Livres (17:14.92)

Nas provas de estafetas, o clube obteve igualmente contributos importantes para a classificação final:

• 7.º lugar – 4x100m Livres (3:23.70) Equipa composta por Jean Rojas, João Luís Rodrigues, Sérgio Abreu e João Padrela

• 10.º lugar – 4x100m Estilos (3:45.25) com a equipa Jean Rojas, Tomás Silva, João Rodrigues e João Padrela

• 7.º lugar – 4x200m Livres (7:41.06) com a equipa Marco Castro, Jean Rojas, João Almeida e Sérgio Abreu

Classificação final da 1.ª Divisão:

1. Sport Lisboa e Benfica

2. FC Porto

3. Algés

4. Sporting

5. Louletano

6. Vitória de Guimarães

7. SC Braga

8. Famalicão

9. Clube Naval do Funchal

10. Louzan

11. Galitos de Aveiro

12. Belenenses

13. Clube Natação da Maia

14. Fluvial Vilacondense

15. Náutico de Coimbra

16. SFUAP