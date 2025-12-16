Capitania prolonga aviso de vento forte e de agitação marítima até esta quarta-feira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte e de agitação marítima até às 6 horas de amanhã, 17 de Dezembro.

O vento soprará de Norte/Noroeste, inicialmente muito fresco, com rajadas entre 40 e 50 km/h, podendo atingir 51 a 61 km/h no início do período, tornando-se fresco, com 31 a 39 km/h, e novamente muito fresco, com 51 a 60 km/h, a partir do meio da manhã. A visibilidade é boa a moderada.

Quanto à ondulação, na costa Norte da Madeira as ondas serão de Noroeste com 3 a 4 metros, aumentando para 4 a 5,5 metros, e diminuindo para 3 a 4 metros no final do período. Na costa sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha.

Recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.